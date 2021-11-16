Diyarbakır’da saldırı hazırlığındaki 2 bombacı yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, ket merkezinde bombalı saldırı yapılacağı yönünde aldıkları istihbari bilgiler üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda, 2 PKK'lı teröristin Bağlar ilçesinde patlayıcılarla birlikte saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Yerleri belirlenen terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla Terörle Mücadele Şubesi polisleri, Özel Harekât Timleri'nin de desteği ile Bağlar İlçesi'nde metruk bir yapıya operasyon gerçekleştirdi.
SİLAH, PATLAYICI VE EL BOMBALARI İLE BİRLİKTE ELE GEÇİRİLDİLER
Operasyonda, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasından yer aldıkları belirlenen 2 terörist, silah, patlayıcı ve el bombaları ile birlikte ele geçirildi. Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan 2 teröristin kent merkezinde, saldırı hazırlığı yaptıkları belirlendi. Emniyetteki sorguların tamamlanan örgüt üyeleri, Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işleminden sonra mahkemeye çıkarılan 2 terör örgütü üyesi, tutuklanarak D Tipi Cezaevi'ne konuldu.
Terör örgütü mensuplarının kent merkezindeki bağlantılarının tespiti amacıyla Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi'nde görevli polislerin, çalışma başlattığı belirtildi.