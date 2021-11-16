Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da saldırı hazırlığındaki 2 bombacı yakalandı
Giriş Tarihi: 16.11.2021 14:03 Son Güncelleme: 16.11.2021 15:03

Diyarbakır’da saldırı hazırlığındaki 2 bombacı yakalandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da saldırı hazırlığındaki 2 bombacı yakalandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, polis tarafından yapılan operasyonda, bombalı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK’lı terörist bombalar ile birlikte yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, ket merkezinde bombalı saldırı yapılacağı yönünde aldıkları istihbari bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, 2 PKK'lı teröristin Bağlar ilçesinde patlayıcılarla birlikte saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Yerleri belirlenen terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla Terörle Mücadele Şubesi polisleri, Özel Harekât Timleri'nin de desteği ile Bağlar İlçesi'nde metruk bir yapıya operasyon gerçekleştirdi.

SİLAH, PATLAYICI VE EL BOMBALARI İLE BİRLİKTE ELE GEÇİRİLDİLER

Operasyonda, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasından yer aldıkları belirlenen 2 terörist, silah, patlayıcı ve el bombaları ile birlikte ele geçirildi. Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan 2 teröristin kent merkezinde, saldırı hazırlığı yaptıkları belirlendi. Emniyetteki sorguların tamamlanan örgüt üyeleri, Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işleminden sonra mahkemeye çıkarılan 2 terör örgütü üyesi, tutuklanarak D Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Terör örgütü mensuplarının kent merkezindeki bağlantılarının tespiti amacıyla Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi'nde görevli polislerin, çalışma başlattığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'ın evini fotoğraflayan İsrailliler hakkında flaş: Whatsaptan...
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
CHP'de 4 kadına taciz şokunda flaş gelişme; Taciz sonrası baskı!
SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde! Emekli memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Ocak 2022 Memur - Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talebi alındı
Sevilen oyuncu Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan da babasının izinde! Mustafa Üstündağ hakkındaki gerçekle şaşırttı!
Son dakika: Galatasaray'da son kararı Fatih Terim verecek! Kerem Aktürkoğlu'nda flaş gelişme
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve branş dağılımı
Böyle eş olmaz olsun! Kocası öldürülürken yaptıkları kan dondurdu
Son dakika haberi: Fransızlar Galatasaray'ın yeni golcüsünü duyurdu! 'Hem güçlü hem bedava Fatih Terim için bir nimet...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’da saldırı hazırlığındaki 2 bombacı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA