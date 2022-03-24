Diyarbakır’da Sanayi Sitesinde patlama: 5’i ağır 10 yaralı

Diyarbakır’da, 3’üncü Sanayi Sitesi’ndeki oto tamir atölyesinde patlama meydana geldi. Sanayi tüpünün infilak ettiği işyerinde 5’i ağır 10 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 3'üncü Sanayi Sitesi'nde dün sabah saatlerinde bir oto tamir atölyesinde patlama meydana geldi. Sanayi tüpünün patlamasıyla 5'i ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın yaşandığı atölye kullanılamaz hale gelirken, diğer işyerleri ile araçlarda da hasar oluştu. Patlamanın şiddeti, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Patlama anı ve sonrası yaşanan panik anbean kaydedildi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, inceleme yaptı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğunu belirten Aşkın, gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Diyarbakır Valiliği patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kayapınar ilçemiz 3. Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamir atölyesinde saat 09.20 sıralarında sanayi tüpü patlaması meydana gelmiş, 5'i ağır olmak üzere toplam 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastanelere sevk edilmiş olup tedavileri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.