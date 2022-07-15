Diyarbakır’da, Şehitler kabirlerinde ziyaret edildi

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlar kapsamında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ile birlikte Hava Şehitliği'ni ziyaret etti.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun okuduğu duanın ardından şehitlerin kabirlerine karanfiller konuldu. Şehitlikte törenin ardından program çerçevesinde Sur ilçesinde yer alan tarihi Ulu Camii'ye geçildi. Burada ise, şehitler için Hatim-i Şerif Programı gerçekleştirildi.