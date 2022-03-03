Diyarbakır’da silah operasyonu… Çok sayıda silah ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bismil ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.
Söz konusu operasyon kapsamında yapılan ev aramasında, değişik çaplarda 18 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet şarjör ele geçirildi. Jandarma timler, operasyonda, 4 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.