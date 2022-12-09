Diyarbakır’da silahlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 448. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında tartıştı. Tartışmada silahlar çekilince ortalık savaş alanına döndü. Olayda 2 kişi yaralandı.

Kurşunlar çevrede bulunan araçlara isabet ederken şahıslar ve yaralılar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri sevk edilerek inceleme başlattı.

Yaralıların kendi imkanlarıyla çevredeki hastanelere giderek tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan iddiaya göre çatışmaya karışan şahısların geçtiğimiz günlerde de sokak ortasında tartıştıkları öne sürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ederken şahısların yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.