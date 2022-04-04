Diyarbakır’da silahlı saldırı….

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Sunay Caddesi'nde M.Ç.'nin kullandığı ticari taksi ile gelen saldırgan iş yerinin önünde oturan Muzaffer Kızıl'a silahla ateş açtı. Saldırganın 10 mermi sıktığı Kızıl'ın vücudunun çeşitli yerlerine 6 kurşun isabet etti.

Oturduğu yerden kanlar içerisinde yere yığılan Muzaffer Kızıl, ağır yaralanırken, saldırgan geldiği ticari taksi ile birlikte kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerinde kıraathanedekilerin durumu polise bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda asayiş şube ekipleri ile 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra Kızıl, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı. Ameliyata alınan Muzaffer Kızıl, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıya ilişkin görgü tanıkların ifadesini alırken, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı.

Taksinin kaçış güzergahındaki kameraları inceleyen polis, taksiyi Şeyh Şamil Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Polis kısa sürede taksi şoförü M.Ç.'yi gözaltına alırken, saldırganın yakalanması amacıyla operasyonlar başlatıldı.