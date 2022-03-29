Diyarbakır’da silahlı saldırı…1 kişi öldü

Olay dün gece saatlerinde Çınar ilçesine 33 kilometre uzaklıkta yer alan Ortaşar köyünde yaşandı. 50 yaşındaki Kemal Kertisçi, henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kertisçi, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma timleri sevk edildi.

Jandarma bölgede çalışma yaparken, köylülerin ve Kertisçi'nin yakınlarının ifadesini aldı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı ilk otopsinin ardından Kemal Kertisçi'nin cenazesi, detaylı otopsi için ambulansla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine gönderildi.

Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı, olaydan sonra kayıplara karışan saldırganların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.