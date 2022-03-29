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Giriş Tarihi: 29.3.2022 10:25 Son Güncelleme: 29.3.2022 11:26

Diyarbakır’da silahlı saldırı…1 kişi öldü

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da silahlı saldırı…1 kişi öldü

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Ortaşar köyünde silahlı saldırıya uğrayan 50 yaşınki Kemal Kertisçi, hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, kaçan saldırganları yakalamak amacıyla operasyon başlattı.

Olay dün gece saatlerinde Çınar ilçesine 33 kilometre uzaklıkta yer alan Ortaşar köyünde yaşandı. 50 yaşındaki Kemal Kertisçi, henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kertisçi, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken, yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma timleri sevk edildi.

Jandarma bölgede çalışma yaparken, köylülerin ve Kertisçi'nin yakınlarının ifadesini aldı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı ilk otopsinin ardından Kemal Kertisçi'nin cenazesi, detaylı otopsi için ambulansla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine gönderildi.

Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı, olaydan sonra kayıplara karışan saldırganların yakalanması amacıyla operasyon başlattı.

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Diyarbakır’da silahlı saldırı…1 kişi öldü
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