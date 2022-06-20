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Giriş Tarihi: 20.6.2022 12:34

Diyarbakır'da soluk borusuna süt kaçan Yaren bebek hayatını kaybetti

DHA
Diyarbakır’da soluk borusuna süt kaçan Yaren bebek hayatını kaybetti

Diyabakır'da annesinin emzirdikten sonra beşiğe bıraktığı 6 aylık Yaren A., nefes borusuna süt kaçması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. 6 aylık Yaren A., ismi öğrenilemeyen annesi tarafından emzirildi. Anne, bebeğini emzirdikten sonra uyuması için beşiğe bıraktı.

Yaklaşık 1 saat boyunca sessiz kalan Yaren'i kucağına alan anne, nefes almadığını gördü. Anne, durumu bildirdiği yakınlarıyla bebeği alarak Yenişehir ilçesindeki Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Doktorların yaptığı kontrolde Yaren'in, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için adli tıpa götürüldü. Olayın haber verilmesiyle hastaneye gelen polis ekipleri, anneyi ifadesini almak için emniyete götürdü.

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Diyarbakır'da soluk borusuna süt kaçan Yaren bebek hayatını kaybetti
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