Diyarbakır’da su tasarrufuna en büyük katkıyı kadınlar sağladı! 669 bin metreküp tasarruf yapıldı

DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Fırat Tutşi, 13 Temmuz'da su tasarrufu kampanyasının sonuçlarını açıkladı. DİSKİ Bu Arıtma Tesisi'nde basın toplantısı yapan Tutşi, tasarruf çağrısının ardından bu yana gerek evlerin gerek işyerlerinin kampanyaya katıldığını belirterek, "DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak hem şahsım hem kurumum adına teşekkürlerimi sunuyorum. Kampanyaya başladığımız günden bu güne geçen 56 günde neler yaptık ve elde ettiğimiz sonuçları sizlerle paylaşacağım. İlk olarak yeşil alanlara yönelik site yöneticileri ve Belediyelerimizin park bahçe yetkilileriyle bir araya geldik. Alınması gereken tedbirleri konuştuk ve hayata geçirdik" dedi.

KADINLAR KAMPANYAYA BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Her haneden günlük 10 litre su tasarrufu yapılmasını istediklerini söyleyen Tutşi, "Kadınlarımız bu kampanyamıza büyük katkı sağladı, annelerimiz kardeşlerimize bu duyurumuz ulaştı ve evlerinde su kullanımını kısıtladılar. Yeni nesillere suyun kullanımı konusunda 21 ipucu ile nasıl tasarruflu olunması gerektiğini sunduk. Ev hanımlarına, çalışan kadınlarımıza ve çocuklarına tesislerimizi gezdirip suyun evlerimize ulaşma yolculuğunu anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz. Ağustos ayı boyunca işyeri önü ve kaldırımların yıkanmaması ve hortumla sulamalarının yapılmaması tedbirlerini aldık. Bunun sonucunda depolarımızdaki doluluk oranının arttığını hep beraber müşahade ettik. Akaryakıt istasyonlarındaki oto yıkama faaliyetlerini, oto yıkama ve halı yıkama işyerlerinin su tüketimlerini birkaç gün süreyle durdurduk" diye konuştu.

669 BİN METREKÜP TASARRUF

DİSKİ Genel Müdürü Tutşi, bir ay süresince yapılan kampanyanın sonuçlarıyla ilgili ise şöyle "Evlerimizde 10 litre/gün olarak yapılan su tasarrufuyla 330 bin metreküp, yeşil alan sulamalarında 190 bin metreküp, hortumla sulamada 105 bin metreküp, oto yıkamalarda 35 bin metreküp, halı yıkama fabrikalarında 9 bin metreküp olmak üzere 669 bin metreküp suyumuz tasarruf edilmiştir. 219 akaryakıt istasyonu, 620 işyeri ve 89 duyarlı vatandaşımızın uyarı ve yönlendirmeleriyle gidilen noktalar olmak üzere toplam 928 denetim yapılmıştır. Bu sonuçlardan da görüldüğü gibi tedbirlerimiz ve bilinçli kullanım sonucunda başlattığımız kampanyamıza geniş katılım olmuştur. Bizler aldığımız her tedbirde suyumuza sahip çıkma anlayışı içinde bulunduk, Diyarbakır merkezinde yaptığımız planlı su kesintileriyle suyun önemini, her vatandaşımızın ihtiyacı kadar su kullanmasını ve su kullanma bilincinin oluşması doğrultusunda hareket ettik" ifadelerini kullandı.