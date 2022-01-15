Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da suç çetesi çökertildi
Giriş Tarihi: 15.1.2022 10:29 Son Güncelleme: 15.1.2022 10:40

Diyarbakır’da suç çetesi çökertildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da suç çetesi çökertildi

Diyarbakır’da, haklarından 1 yıldan 11 yıla kadar çeşitli oranlarda hapis cezası bulunan suç çetesi polisin operasyonuyla çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ‘özel ekip’ uzun süre yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu 7 kişiyi özel harekât polisinin de desteği ile yakalayıp cezaevine teslim etti.

Diyarbakır'da, uyuşturucu, yaralama, hırsızlık, cinayete azmettirme yağma, cinsel saldırı gibi suçlardan haklarında 1 yıl ile 11 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 kişinin yakalanması amacıyla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 'özel ekip' kurdu. Suç çetesinin ele geçirilmesi için başlatılan çalışmalar, meyvesini verdi. Polisin, teknik ve fiziki takibi sonucu yerleri tek tek tespit edilen suç makinelerinin yakalanması amacıyla polis düğmeye bastı. Özel Harekat Polisleri'nin de desteği ile gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 keşi yakalandı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan suç çetesi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır'da suç çetesi çökertildi

EN ÇOK OKUNANLAR

Süper minili Pınar Altuğ'un selülit görünümlü bacakları olay oldu! 47 yaşındaki Pınar Altuğ ters ışık kurbanı mı?
İBB'nin kura çekiminde ikinci skandal! Topu çeken hostes numarayı görünce geri koydu
Hastanede skandal iddia! Öldüren inatlaşma
Kim ne kadar alacak? Milyonlarca emeklinin ek ödemesi de arttı
HDP'li Semra Güzel dosyasındaki çarpıcı gerçekler! KCK mülakatına girdi, 1 dakikada milletvekili adayı oldu
ABD'de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar
Meteoroloji saat verip uyardı, şiddetli kar yağışı geliyor! 11 ile turuncu, 8 ile sarı kodlu uyarı
İyilikten maraz doğdu! Yardım yaptığı genç Sinan Akçıl’ı şikayet etti
Başkan Erdoğan duyurmuştu! 4 milyon haneye doğalgaz desteği
Enes Çakmak kazada hayatını kaybetmişti! Tiktok fenomeninin ardından acı bir hikaye ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’da suç çetesi çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA