Diyarbakır'da, uyuşturucu, yaralama, hırsızlık, cinayete azmettirme yağma, cinsel saldırı gibi suçlardan haklarında 1 yıl ile 11 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 kişinin yakalanması amacıyla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 'özel ekip' kurdu. Suç çetesinin ele geçirilmesi için başlatılan çalışmalar, meyvesini verdi. Polisin, teknik ve fiziki takibi sonucu yerleri tek tek tespit edilen suç makinelerinin yakalanması amacıyla polis düğmeye bastı. Özel Harekat Polisleri'nin de desteği ile gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 keşi yakalandı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan suç çetesi, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır'da suç çetesi çökertildi