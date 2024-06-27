Diyarbakır’da suç çetesine ‘Hasat’ operasyonu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 9 kişilik söz çetesine yönelik operasyon düzenledi. İş yerleri kurşunlama ile silahla yaralama gibi olaylara karıştığı tespit edilen çete lideri ve üyeleri fiziki takibe alındı. Olayların yaşandığı noktalarda yer alan kamera görüntüleri polis tarafından detaylı bir şekilde incelemeye alındı. Kimlikleri tek tek belirlenen çeteye yönelik polis, 'Hasat' operasyonu için düğmeye bastı. Operasyonda, çete lideri K.P.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise, suç sırasında kullanılan ruhsatsız silahlar ve motosikletler ele geçirildi.

MANAVI ÜS OLARAK KULLANMIŞLAR

Örgütün üs olarak kullandığı manavda da yapılan aramada sebze kasalarının içinde AK-47 Kalaşnikof silah ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, örgüt lideri K.P.'nin 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlenirken, saklanmak için sahte kimlik kullandığı tespit edildi. Çete lideri K.P'nin arabasında yapılan aramada da, 2 kilo uyuşturucu bulundu. Çete çökertilirken, ifade işlemleri tamamlanan 9 kişi savcılığa sevk edildi.