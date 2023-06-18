Diyarbakır’da suçlulara ‘Eksen’ operasyonu: 15 gözaltı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen 'Suçla Sinerjik Mücadele' projesi kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarih ve adreslerde hırsızlık ve kapkaç yaptıkları belirlenen 15 şüpheliye yönelik 'Eksen' adıyla operasyon başlatıldı.

Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, adreslerinde yapılan aramalarda kadın çantası ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilerin kontrolünde U.D. ve R.T.'nin 30'a yakın suç kaydının olduğu, 12 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları, bir diğer şüphelinin 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.







Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bazı şüphelilerin hırsızlık anları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarına yansıdı.