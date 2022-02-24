Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu

Yenişehir İlçesinde 4 kişinin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 20 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi. Şüpheliler, Yenişehir-Üçkuyular mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 1 adet deri üzerine İbranice el yazmalı tarihi kitap ve 1 adet deri üzerine İbranice el yazmalı ferman ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yalakan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.