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Giriş Tarihi: 24.2.2022 15:50 Son Güncelleme: 24.2.2022 15:57

Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Yenişehir İlçesinde 4 kişinin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 20 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi. Şüpheliler, Yenişehir-Üçkuyular mahallesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 1 adet deri üzerine İbranice el yazmalı tarihi kitap ve 1 adet deri üzerine İbranice el yazmalı ferman ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Yalakan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu
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