Diyarbakır’da tarihi geçmiş 4 ton 200 kilo et imha edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hijyenik ve güvenli gıdaya ulaşması için çalışmalarına devam ediyor. Yılbaşı denetimleri kapsamında çalışmalar yürüten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için bünyesinde oluşturduğu Gıda Denetim Ekipleri aracılığıyla Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan ve depolayan iş yerlerini denetliyor. Yapılan denetimlerde bir depoda son kullanım tarihi geçmiş 4 ton 200 kilogram hindi etine imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahibine ise cezai işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı tedbirleri kapsamında; halk sağlığını korumak amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.