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Giriş Tarihi: 23.12.2021 15:51

Diyarbakır’da tarihi geçmiş 4 ton 200 kilo et imha edildi

İHA
Diyarbakır’da tarihi geçmiş 4 ton 200 kilo et imha edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaptığı denetimde bir depoda satışa hazır halde bulunan son kullanım tarihi geçmiş 4 ton 200 kilogram hindi etine el koyarak imha etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hijyenik ve güvenli gıdaya ulaşması için çalışmalarına devam ediyor. Yılbaşı denetimleri kapsamında çalışmalar yürüten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak için bünyesinde oluşturduğu Gıda Denetim Ekipleri aracılığıyla Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde gıda ürünü satışı yapan ve depolayan iş yerlerini denetliyor. Yapılan denetimlerde bir depoda son kullanım tarihi geçmiş 4 ton 200 kilogram hindi etine imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahibine ise cezai işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı tedbirleri kapsamında; halk sağlığını korumak amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

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Diyarbakır’da tarihi geçmiş 4 ton 200 kilo et imha edildi
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