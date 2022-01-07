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Giriş Tarihi: 7.1.2022 14:02

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu!

DHA
Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK operasyonu!

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi kampüsünde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı, ders boykotu ve sınıf boşaltma gibi eylemleri organize ettiği belirtilen, aralarında doktor ve avukatın da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Dicle Üniversitesi kampüsünde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma, eylem ve etkinliklere katılma, basın açıklaması, ders boykotu, sınıf boşaltma, stant açma gibi faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen Aydın Erdem Özgür Öğrenci Derneği'nin (AYDIN-DER) kurucularına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1'i avukat, 1'i doktor, 1'i müteahhit olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Dernekte ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, yasaklı kitaplar, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu!
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