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Giriş Tarihi: 29.11.2022 22:26

Diyarbakır'da terör örgütüne operasyon! 572 kilo esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında 572 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi.

DHA
Diyarbakır’da terör örgütüne operasyon! 572 kilo esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı icra edilen, Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Bağcı Operasyonu kapsamında; Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında, önceden tespit edilen 3 ayrı noktada yapılan arazi arama tarama faaliyetinde; 547 kg toz esrar, 25 kg kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor" denildi.

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Diyarbakır'da terör örgütüne operasyon! 572 kilo esrar ele geçirildi
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