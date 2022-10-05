Diyarbakır’da Trabzon rüzgârı esti!

Diyarbakır Merkez Kayapınar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Arif Karaman, Diyarbakır Vali Yardımcısı Murat Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Trabzon Turizm ve Girişimci Kadınlar Derneği yöneticileri ve davetliler katıldı.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Diyarbakır'da bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin önemli ve özel olduğuna işaret ederek, "Bu topraklarda hemşerilerimizin sesini duymak, onların tınılarını dinlemek, halk oyunlarını görmek, belki onlara eşlik etmek özel bir duygudur" dedi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZ KÖPRÜ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR"

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün köprü oluşturmaya çalıştığına değinen Karaman, "Bu köprüyü oluşturmakta türküler, tınılar, melodiler, müzikler ve oyunlar çok önemlidir. Biliyorsunuz bu yıl Trabzon'un Of İlçesi ile İlimizin Sur ilçesi karşılıklı bir yemeklerin paylaşıldığı, onların buraya gelip insanlara hamsi ikram ettiği, bizim buradaki meslektaşlarımızın da oraya gidip buranın ciğerini servis ettiği bir köprü kuruldu. Bu akşam yaptığımız etkinlikte bunun devamı niteliğinde bir girişim" diye konuştu. Karaman'ın açılış konuşmasının ardından Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi ve yerel sanatçı Ceren Ece Öksüz, gözde parçası olan 'Haymano'nun da yer aldığı çok sayıda Karadeniz türküsünü seslendirdi. Kayapınar Belediyesi Müzik Korosunun da sahne aldığı etkinlikte, Trabzon Halk oyunları ekibi folklor gösterisi sundu.