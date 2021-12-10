Diyarbakır’da uçak seferlerine sis engeli

Diyarbakır'da yoğun sisin, bugün de etkisini sürdürmesi hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Akşam saatlerinde kent genelinde aniden bastıran yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Oluşan hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır'da, Diyarbakır-İstanbul, Diyarbakır-Ankara başta olmak üzere tüm uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerlerken, yoğun sisten dolayı kent merkezinde maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Trafik noktalarında polisler tarafından durdurulan araçlarda sürücüleri daha dikkatli olmaları ve sis farlarını yakmaları konusunda uyarıyor. Kent dışına çıkan araçların zorlukla ilerleyebildiği belirtilirken, meteoroloji yetkilileri sisli havanın önümüzdeki birkaç gün daha etkili olacağını belirttiler.