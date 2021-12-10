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Giriş Tarihi: 10.12.2021 20:48 Son Güncelleme: 10.12.2021 21:38

Diyarbakır’da uçak seferlerine sis engeli

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da uçak seferlerine sis engeli

Diyarbakır’da sis nedeniyle tüm uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Diyarbakır'da yoğun sisin, bugün de etkisini sürdürmesi hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Akşam saatlerinde kent genelinde aniden bastıran yoğun sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Oluşan hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır'da, Diyarbakır-İstanbul, Diyarbakır-Ankara başta olmak üzere tüm uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
Sürücüler farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek ilerlerken, yoğun sisten dolayı kent merkezinde maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Trafik noktalarında polisler tarafından durdurulan araçlarda sürücüleri daha dikkatli olmaları ve sis farlarını yakmaları konusunda uyarıyor. Kent dışına çıkan araçların zorlukla ilerleyebildiği belirtilirken, meteoroloji yetkilileri sisli havanın önümüzdeki birkaç gün daha etkili olacağını belirttiler.

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Diyarbakır’da uçak seferlerine sis engeli
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