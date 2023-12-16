Diyarbakır’da uyuşturucu satıcılarına darbe

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son iki gün içinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 460 kilo esrar türevi uyuşturucu madde ele geçirdi. Polisin, 13 ve 14 Aralık günleri yürüttüğü 4 ayrı çalışmada yakalanan zehir tacirleri, yaklaşık yarım ton uyuşturucuyu batı illerine sevk ederek yılbaşında gençleri zehirlemeyi planlıyordu. Narkotik ekipleri yaptıkları uzun süreli takipler sonucu şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

LPG TANKI İÇİNDE, ODUNLARIN ARASINDA UYUŞTURUCU

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda, bir aracın LPG tankına 15 kilonun üzerinde skank maddesinin zulalanmış ve üzerine LPG'de doldurulduğu tespit edildi. Yine bir başka operasyonda ise, kamyonet kasasındaki odunların altına gizlenmiş vaziyette 222 kilo skank maddesi narkotik dedektör köpeği Brego'nun hassas burnundan kaçmadı. Operasyonlarda yakalanan 18 kişiden 10'u tutuklanırken, 8'inin ise gözaltı işlemleri devam ediyor.