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Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:14

Diyarbakır’da yasadışı bahis operasyonunda 8 tutuklama

İHA
Diyarbakır’da yasadışı bahis operasyonunda 8 tutuklama

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasadışı bahisle mücadele kapsamında 14 adrese yaptığı operasyonda 12 kişi yakalandı. 12 şüpheliden 8’i tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldığı bildirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, yapılan takip neticesi 21 Kasım 2021 tarihinde merkez ilçelerde 14 adres ve 17 şüpheliye yönelik 100 personelin katılımı ile eş zamanlı olarak yasadışı bahis ile mücadele operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 12 kişi yakalanırken, 8'i tutuklandı, 2'sinin ise serbest bırakıldığı belirtildi.
Emniyetten yapılan açıklamada, "Gerçekleşen operasyonda; adreslerin 7'sinde yasadışı bahis oynatıldığı ve binlerce kişinin sanal bahis hesaplarının bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca olası polis baskınlarına yakalanmamak amacıyla bitişik dükkanlara elektriği kesmek amaçlı sigorta düzeneği sistemi kurdukları polis ekipleri tarafından tespit edilmiştir. Operasyon sonucu 30 adet hard disk, 1 adet yazıcı, 8 adet cep telefonu, çok sayıda kupon ve yüklü miktarda nakit paraya el konulmuştur. Yakalanan 12 şüpheliden 8'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

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Diyarbakır’da yasadışı bahis operasyonunda 8 tutuklama
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