Diyarbakır’da yeni yılın ilk kumar baskını

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yeni yılı fırsat bilip kumar oynayan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekipleri, yeni yılın ilk saniyelerinde bir işyerine baskın yaptı. Kumar oynayan şahıslar, karşılarında polisi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Operasyon sırasında işyerinin duvarında yer alan "Çılgın Geceler Bar - Hoş Geldiniz" yazısı dikkat çekti. Ayrıca kumar oynayan toplam 32 şahsa 295 bin 904 TL para cezası yazılırken, işyeri sahibi olan 5 kişi gözaltına alındı.