Diyarbakır’da yerli ve milli aşı Turkovac’a bilboardlı destek

Konuyla ilgili fişler, ilçedeki işlek noktalarda ilan panolarına asılarak vatandaşlara yerli ve milli aşıya yönelmeleri çağrısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleri eşliğinde asılan bilboardlarda;'biz bu memleketin bilim insanlarıyla başardık, başarıyoruz, başaracağız.Bilimin yanındayız." gibi ifadeler kullanıldı.

"YERLİ VE MİLLİ AŞIMIZA GÜVENELİM"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde koronavirüs salgını ile başarılı bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yerli ve milli aşının da bu kararlı mücadelenin ürünü olduğunu söyledi.

Türkiye'deki bilim insanlarının çok önemli bir başarıya imza attığını dile getiren Beyoğlu,"Ülkemiz gerek savunma sanayisi, gerekse ilaç ilaç sanayisinde attığı kararlı adımlar ve mücadele ile hak ettiği yere geliyor. Bilim insanlarımız çok önemli buluş ve icatlara imza atarak hem milletimizin hem insanlığın hizmetine sunuyor. Yerli ve milli aşımız Turkovac bu başarının ürünüdür. Biz de belediye olarak halkımızın aşı olma bilincini ve yerli aşımızı tercih ederek sahip çıkmaları konusunda teşvik etmek amacıyla bu çalışmayı yaptık " dedi.