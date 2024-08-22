Diyarbakır’daki anız yangınında 15 kişi ölmüştü: Bilirkişi raporu açıklandı!

OLAY

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran'da saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı. Mazıdağı ilçesinin Yücebağ Mahallesi'nde Şeyhmus Demir (17), Hasan Demir (40), Mazhar Demir (28), Nuri Demir (38), Sinan Deviren (24), Remzi Yılmaz (25), Resul Yılmaz (18), Azat Yılmaz (23), Taliha Demir (59), Fadıl Demir (52), Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde Ubeydullah Buğdaycı (30), Abdurrahman Buğdaycı (15), Çınar'ın Yazçiçeği Mahallesi'nde İsmail Yardımcı (46), Kerime Erdemli (55) ve Zekiye Erdemli (58) hayatını kaybetti. Yangında ayrıca 556 küçükbaş öldü, 250 yaralı hayvan da sahiplerinin rızasıyla Et ve Süt Kurumu'na kesime gönderildi. 120 hayvanın ise bölgedeki veterinerler tarafından tedavileri yapıldı. Diyarbakır'da 8 bin 100, Mardin'de ise 7 bin dönüm alanda hasara neden olan yangında, toplam 5 bin 450 dönüm ekili arazi de yandı.