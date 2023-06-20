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Giriş Tarihi: 20.6.2023 15:12

Diyarbakır'daki arazi katliamında 3 tutuklama

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, 9 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı arazi katliamında 3 kişi tutuklandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’daki arazi katliamında 3 tutuklama

Bismil ilçesi Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran günü 'Alyamaç' ve 'Taş' aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, otomatik silahlarında kullanıldığı kavgaya silahlı çatışmaya döndü. Kavgada, Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden yaralanan M.A. ve A.A. ise hastanede tedaviye alındı. Olay öncesi çıkan yangın, havadan jandarma helikopteri, karadan ise itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Mahallede jandarmanın aldığı geniş güvenlik önlemi de sürüyor. Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgu işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı. Yakalanan diğer 3 şüpheliden birinin jandarmadaki işlemleri ile kavgada yaralanan 2'sinin de hastanedeki tedavisi sürüyor. Bu arada, olaya karıştığı belirlenen 16 kişinin yakalanması anacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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Diyarbakır'daki arazi katliamında 3 tutuklama
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