Diyarbakır’daki bombalı saldırıda 8’i polis 9 kişi yaralandı! Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'daki bombalı saldırı sabah saat 05.10 sıralarında Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası yakınlarında meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü bölgede, teröristler tarafından kiralanan bomba yüklü araç park edildi. Ardından göreve giden Çevik Kuvvet'e ait servis aracının geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Saldırı şehir merkezine 11 kilometre mesafede gerçekleştirilirken, patlamanın sesi kent merkezinde de duyuldu. Tahrip gücü yüksek patlayıcı ile yapılan saldırıda, 8'i polis, 1'i sivil 9 kişi yaralandı. Saldırıdan sonra teröristler bölgeden araçla kaçarken, olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri ile zırhlı polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma terörle mücadele ekipleri, teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon başlattı. Operasyonda, Bağlar ve Lice ilçelerinde aracı kiralayan kişi ve olay sonrası onu götüren taksi şoförünün de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Kontrol amaçlı hastanelere sevk edilen 9 kişiden 7'si ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Bombanın cinsinin belirlenmesi amacıyla olay yeri inceleme ve bomba uzman ekiplerinin çalışmaları sürürken, Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

"DİYARBAKIR'IN HUZURUNA SALDIRI"

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya olay yerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Diyarbakır'ın huzur ve güvenine yönelik bir saldırı olduğunu söyleyen Vali Ali İhsan Su, şöyle dedi: "Çevik kuvvet aracı göreve giderken park edilmiş bir araç patlatılarak terör saldırısı gerçekleştirildi. Allah'a şükürler olsun ki arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 7'si ayakta tedaviyle taburcu edilmiştir. 2 arkadaşımız da kontrol altında. Hayati tehlikeleri yok. İnşallah onlar da taburcu olacaktır" dedi.

KİRALIK ARAÇLA YAPILDI

Aracın kiralanarak yol kenarına getirildiğine dikkat çeken Vali Su, "Aracı kiralayan, buraya getirip patlatan şahıs olduğunu değerlendirdiğimiz şahsı ve olay sonrası taksiyi süren şahsı gözaltına aldık Lice'de. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Geçmiş olsun. Çalışmalarımız devam ediyor. Arkadaşların çalışmaları bittikten sonra gerekli açıklamaları yaparız. Tahkikat bittikten sonra inşallah daha geniş bilgiyle açıklama yapılacaktır. Çok şükür ciddi yaralı arkadaşımız yok. İlimizde huzur ve güven ortamının sağlanması için tüm arkadaşlarımızın gayretleriyle çalışmaları sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Saldırıyı 24 yaşındaki terörist Ferhat Aksoy'un gerçekleştirdiğini ağabeyinin ise 2004 yılında Siirt'e etkisiz hale getirilen terörist Nimet Aksoy olduğu belirlendi.

"DİYARBAKIR'DA SAĞLANAN HUZURU KİMSE BOZAMAZ"

SABAH'a konuşan Yeşil Vadi Mahalle Muhtarı Faysal Güngör, patlamanın çok şiddetli olduğunu belirterek, "Diyarbakır ve bölgemizde uzun yıllardan beri sağlanan bir huzur ortamı var. İnsanlar gecenin geç saatlerine kadar sokaklarda huzurun tadını çıkarıyor. Herkes aklını başına alsın. Bu saldırılarla Diyarbakır'ın huzur ve güvenini bozamazlar. İnsanlarımız buna ne izin ne de destek verir. Bu saldırıda yaralanan kardeşlerimize geçmiş olsun" diye konuştu.

TERÖR SALDIRISINA TEPKİLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da göreve giden polis aracı geçerken saat 05.10'da park halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Yaralanan polislerin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüler ve ayakta tetkikleri yapıldı. Olayın faili olduğu değerlendirilenler gözaltına alındı."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Polislerimize geçmiş olsun. Diyarbakır annelerinin duaları onlarla beraber olsun. Diyarbakır, huzur ve güven şehridir. Bu saldırıyı gerçekleştirenler ve arkasındakiler hak ettikleri cevabı alacaktır."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir. Terörle mücadelemize her alanda devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Diyarbakır'daki bombalı saldırıyı lanetliyoruz. Yaralanan polis kardeşlerimize geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Failler cezasız kalmayacak. Ülkemizin huzur ve güvenliğine kastedenler bunun bedelini ödeyecek."

Diyarbakır Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Büyükburç, bombalı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "Diyarbakır'ın huzuruna, güvenine birlik ve beraberliğine bombalı saldırı Mardin yolu üzerinde polis servisine bombalı saldırı düzenlendi. Ülkemizin Huzur ve güven ortamını hazmedemeyen siyonist haçlının uşakları bölücü terör örgütü PKK'yı destekleyenleri kınıyor ve lanetliyoruz. Diyarbakır'da göreve giden polis aracı geçerken 05.10'da park halindeki aracı bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan hain ve alçak saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz. Yaklaşık 40 yıldır Doğu ve Güneydoğuya Anadolu topraklarında yaşayan Müslüman Türk Milletine acı ve gözyaşında başka ne verdiniz. Anadolu topraklarında yaşayan Müslüman halkı asla ve asla bölemezsiniz. Yaptığınız bütün eylemlerin vahşetlerin hesabını mutlaka vereceksiniz. Huzur ve güven ortamından huzursuz olan insanlıktan nasibini almamış bölücü terör örgütü ve yandaşlarına inat Ülkemizde ve ilimizdeki huzur ve güveni hiçbir zaman bozamayacaksınız döktüğünüz kanda boğulacaksınız. Bize bu ortamı sağlayan özveri ile görevini yapan Bütün güvenlik güçlerimizin yanında ve arkasındayız. Yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Emniyet teşkilatımıza yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor lanetliyoruz."