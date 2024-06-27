Diyarbakır’daki Ermeni Kilisesi restorasyonu bakanlığın desteğiyle dualarla başladı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Surp Sarkis Ermeni Kilisesi'nin restorasyonu için çalışmalar başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle başlatılan restorasyon çalışmaları, Türkiye Ermenileri 2. Patriği Kadasetli Sahak ve Patrik Asistanı Rahip Kasbar Garabetyan ve Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç'un katılımıyla başladı.

PATRİK SAHAK: BUGÜN TARİHİ BİR GÜN

Programda konuşan Türkiye Ermenileri 2. Patriği Kadasetli Sahak, 500 yılı aşkın bir süredir var olan klişenin son yüzyılda terk edildiğini ve metruk hale geldiğini belirterek, bunun kendileri için yürek acısı olduğunu, Diyarbakır için de övünülecek bir şey olmadığını söyledi. Bu kilisenin ayağa kaldırılmasının Diyarbakır'ın onuru olacağını kaydeden Patrik Sahak, "Her işin en zor kısmı başlamaktır. Ve bu işi başlatıyoruz. Burada mahalli idarelerden bu yapının tamamlanmasına ilişkin destek rica ediyoruz. Bizler de elimizden geleni yapacağız. İnşallah birkaç sene sonra bir araya geldiğimizde başka bir tablo ile karşılaşırız. Bu ülkemiz için, Diyarbakır için yüz akı bir anıtın tekrar ortaya çıkmasıyla taçlanacak bir çalışma olacak. Eminim ki bugün bu anlamda tarihi bir gün" dedi.

1915 YILINDAN BERİ SAHİPSİZDİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yayınlanan genelge ile zanaat okulu olarak da işlev gören Surp Sarkis kilisesi 1915 yılından bu yana sahipsizdi. Kentin önemli tescilli yapılarından olan kilise harabeye dönse de tarihi sütunları ile ayakta kalmayı başarabilen nadir eserlerden biri.