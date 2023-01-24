Diyarbakır’daki kazada polis memuru Kemal Güleç şehit oldu

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda araç ara yoldan çevre yoluna çıkarak ters yöne girdi. Bu sırada seyir halinde olan ve içinde 2 polisin bulunduğu araca çarptı. Bir ticari araçta duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2'si polis 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı polis Kemal Güleç hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor.

Diyarbakır Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipler amirliğinde görevli Malatyalı şehit polis memuru 32 yaşında Kemal Güleç için Diyarbakır'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Malatya'ya gönderileceği öğrenildi. Öte yandan şehit polis memuru Kemal Güleç'in evli bir çocuk babası olduğu öğrenildi.