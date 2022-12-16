Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'daki 'ofsayt' operasyonunda 12 tutuklama
Giriş Tarihi: 16.12.2022 19:20

Diyarbakır'daki 'ofsayt' operasyonunda 12 tutuklama

Diyarbakır'da, yasa dışı bahis siteleri üzerinden belirli bir komisyon karşılığında yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen 'ofsayt' operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı.

DHA
Diyarbakır’daki ’ofsayt’ operasyonunda 12 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da yasa dışı bahis siteleri üzerinden belirli bir komisyon karşılığında yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Tespit edilen 13 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. 'Ofsayt' adı verilen operasyonda 13 şüpheli de yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca, şüphelilere ait yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 3 lüks marka araca, evlerindeki gizli bölmelerde bulunan kasa içerisinde bulunan paraya da el konuldu. Çok sayıda dijital materyal ile banka ve kredi kartı da geçirildi.

PARAYI AKLAMAK İÇİN PARAVAN ŞİRKETLER KURMUŞLAR
Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde edilen paraların aklanması için paravan şirketler kurduğu tespit edilirken, paraların başkalarına ait hesaplara ve kripto cüzdanlara aktarıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Tüm sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT şartları ne olacak?
ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret ediyor! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
Son dakika: Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı! Bakan Soylu detayları açıkladı: Araç kiralık, bomba uzaktan kumandalı...
İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
Neden sevindiklerini kimse anlayamadı! İmamoğlu'nun mahkûmiyet bayramı
SON DAKİKA | Milyonların gözü burada! Asgari ücrette 3. toplantının tarihi belli oldu
Son dakika | Beşiktaş Levent’te bulunan AVM’de yangın: İşletme sahibi 'Dükkanımı AVM yaktı' dedi!
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan KYK kredi ve burs sonuçları açıklaması
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme takvimi 2022 belli oldu mu?
Murat Hazinedar’ın parsel parsel rüşvet başkanlığı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'daki 'ofsayt' operasyonunda 12 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA