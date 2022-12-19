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Giriş Tarihi: 19.12.2022 13:32

Diyarbakır’daki terör saldırısında gözaltı sayısı 17’ye yükseldi

Diyarbakır-Mardin kara yolunda, çevik kuvvet personelini taşıyan midibüsün geçtiği sırada bombalı araçla yapılan, 8 polis memuru ve 1 sivilin yaralandığı saldırıda gözaltı sayısı 17’ye yükseldi.

DHA
Diyarbakır’daki terör saldırısında gözaltı sayısı 17’ye yükseldi

Diyarbakır-Mardin kara yolunda 16 Aralık'ta sabah saatlerinde Canlı Hayvan Borsası'nda görevli çevik kuvvet personelini taşıyan midibüsün geçtiği sırada bombalı araçla yapılan saldırıda 8 polis memuru ve 1 sivil yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayın kiralık araçla gerçekleştirildiği tespit edildi.

Yapılan operasyonla kiralık aracı olay yerine park eden F.A. (24) ile onu taksiyle götüren kişi Lice ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ardından 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olay yerine gelerek incelemelere bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı gerçekleştiren F.A.'nın sorgusunda aracı olay yerine getirip, bombayı bıraktığını kabul ettiğini ve şüphelinin kardeşinin 2004 yılında terör örgütündeyken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini söyledi.



12 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 12 şüpheli daha saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Diyarbakır’daki terör saldırısında gözaltı sayısı 17’ye yükseldi
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