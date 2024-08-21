Diyarbakır’ın altın kızları

Bir dönem genç kızların küçük yaşta evlendirildiği, okula gönderilmediği ve hatta tek başına dışarı dahi bırakılmadığı Güneydoğu'nun kızları, artık her alanda kabuğunu kırdı. Son yıllarda hükümetin hayata geçirdiği projeler sayesinde bölgedeki kızlar, hayatın her alanında adlarından başarıyla söz ettirmeye başladı. Bu kızlardan biri de elde ettiği başarıları nedeniyle 'Altın Kız' ismiyle bilinen Diyarbakırlı milli takım karate oyuncusu 20 yaşındaki Sena Kızılaslan ve 15 yaşındaki bilek güreşi şampiyonu Zührenaz Dikici oldu. Genç kızlar SABAH'a konuştu. Ankara Başkentçınarspor'un lisanslı sporcusu Diyarbakırlı milli karateci Sena Kızılaslan, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Ümit Genç 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda tüm rakiplerini eleyerek 8'inci kez Türkiye şampiyonu oldu.Kızılaslan, yaşı gereği son kez katıldığı Ümit Genç U21 Karate Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlamanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Kariyerinde başarılara imza atan Sena Kızılaslan, bölgedeki kızlarda da rol model olmanın onurunu yaşadığını söyledi. En büyük destekçisini babası olduğuna dikkat çeken Sena Kızılaslan, "Küçük yaşlarda hep karate yapma hayalleri kuruyordum. Bunu gerçekleştirmek için çok zorlu badireler atlattım. Zorluklara mücadele ettim ve başardım. Bu yolculukta en büyük destekçim ise babam oldu" ifadelerini kullandı. 15 yaşındaki Zührenaz Dikici de Moldova'da yapılan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde 55 kiloda sol kolda dünya şampiyonu oldu. Bir altın bir bronz madalya ile Türkiye'ye dönen Dikici bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşıyor.