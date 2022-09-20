Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakırlı Annelerden Kılıçdaroğlu’na afiş tepkisi: “Kürtlerin oyunu almaya çalışıyor”
Giriş Tarihi: 20.9.2022 11:45 Son Güncelleme: 20.9.2022 13:40

Diyarbakırlı Annelerden Kılıçdaroğlu’na afiş tepkisi: “Kürtlerin oyunu almaya çalışıyor”

Elazığ'da asılan afişler önünde poz vererek sosyal medya hesabından “Biz barışacağız” ifadelerini kullanıp paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir tepki de Diyarbakır Anneleri'nden geldi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakırlı Annelerden Kılıçdaroğlu’na afiş tepkisi: “Kürtlerin oyunu almaya çalışıyor”

Elazığ'da asılan afişler önünde poz vererek sosyal medya hesabından "Biz barışacağız" ifadelerini kullanıp paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Diyarbakır'da HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden geldi. Kaçırılan oğlu Yusuf için aylardır eylem yapan baba Nurettin Ödümlü, Kılıçdaroğlu böyle yaparak bölgede Kürt seçmenin oyunu almaya çalıştığını belirterek, Kürtlerin 2023 seçimlerinde CHP'ye ve birlikte harekât ettiğini partilere gereken cevabı sandıkta vereceğini söyledi.

14 yaşında kaçırılan oğlu Serdar için eylem yapan anne Hatun Yüceyurt ise, CHP'nin hiçbir zaman iktidara gelemeyeceğini belirterek, "Bizim çocuklarımız için mücadele edeceği yerine Kılıçdaroğlu, gidip HDP ve PKK ile ahbap oldu. Onlara vaatlerde bulunuyor. Tayyip Erdoğan'dan başka kimseyi istemiyoruz. Ben oğlumu feda etmişim, isterlerse gelip beni de öldürsünler" ifadelerini kullandı.

Kaçırılan oğlu Rojhat ve şehit edilen Sami Çiftçi için evlat nöbeti tutan anne Necibe Çiftçi de, Selahattin Demirtaş için hazırlanan afişin önünde poz veren Kılıçdaroğlu'nu tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu HDP ile yaptığı her şey ve sözleriyle burada 4 yıldır nöbet tutan annelerin ciğerini bir kez daha yakıyor. CHP İHA ve SİHA fabrikalarını kapatacağı yeri, HDP'ye bakanlık sözleri yerine çocuklarımızı dağlarda ve mağaralarda mahkum eden PKK ve HDP'den hesap sorsun" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Motorine indirim mi geliyor? 20 Eylül 2022 bugün mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Amerikan PBS kanalına konuştu: AB'ye hesap verecek değiliz
28 Şubat zihniyeti yeniden hortladı! Albay başörtüsünü yasakladı
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
SON DAKİKA: Akaryakıta yeni indirim var! Brent petrol geriledi: Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak? Yarından itibaren...
SON DAKİKA! İstanbul'da çifte vahşet: 2 kişiyi öldürdü 4 kişiyi yaraladı "Ben yapmadım" dedi
TOKİ ev taksitleri sabit mi ve ödeme planı nasıl olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar oldu?
Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde tercüman krizi: Kürsüden ittirdi...
SON DAKİKA HABERİ | Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta beklenen indirim geldi: Motorin fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika: Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu hale getirildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakırlı Annelerden Kılıçdaroğlu’na afiş tepkisi: “Kürtlerin oyunu almaya çalışıyor”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA