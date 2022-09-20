Diyarbakırlı Annelerden Kılıçdaroğlu’na afiş tepkisi: “Kürtlerin oyunu almaya çalışıyor”

Elazığ'da asılan afişler önünde poz vererek sosyal medya hesabından "Biz barışacağız" ifadelerini kullanıp paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Diyarbakır'da HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerden geldi. Kaçırılan oğlu Yusuf için aylardır eylem yapan baba Nurettin Ödümlü, Kılıçdaroğlu böyle yaparak bölgede Kürt seçmenin oyunu almaya çalıştığını belirterek, Kürtlerin 2023 seçimlerinde CHP'ye ve birlikte harekât ettiğini partilere gereken cevabı sandıkta vereceğini söyledi.

14 yaşında kaçırılan oğlu Serdar için eylem yapan anne Hatun Yüceyurt ise, CHP'nin hiçbir zaman iktidara gelemeyeceğini belirterek, "Bizim çocuklarımız için mücadele edeceği yerine Kılıçdaroğlu, gidip HDP ve PKK ile ahbap oldu. Onlara vaatlerde bulunuyor. Tayyip Erdoğan'dan başka kimseyi istemiyoruz. Ben oğlumu feda etmişim, isterlerse gelip beni de öldürsünler" ifadelerini kullandı.

Kaçırılan oğlu Rojhat ve şehit edilen Sami Çiftçi için evlat nöbeti tutan anne Necibe Çiftçi de, Selahattin Demirtaş için hazırlanan afişin önünde poz veren Kılıçdaroğlu'nu tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu HDP ile yaptığı her şey ve sözleriyle burada 4 yıldır nöbet tutan annelerin ciğerini bir kez daha yakıyor. CHP İHA ve SİHA fabrikalarını kapatacağı yeri, HDP'ye bakanlık sözleri yerine çocuklarımızı dağlarda ve mağaralarda mahkum eden PKK ve HDP'den hesap sorsun" ifadelerini kullandı.