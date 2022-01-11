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Giriş Tarihi: 11.1.2022

Diyarbakırlı Ragnar!

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakırlı Ragnar!

Diyarbakır’da, 34 yaşındaki mobilyacı Güven Arslan, yeni doğan oğluna “Vikingler” dizisinin başkarakteri Ragnar Lodbrok’un ismini verdi

Diyarbakır'da, 6 gün önce eşi Sibel Arslan'ın dünyaya getirdiği 3'üncü çocuğuna "Vikingler" dizisi karakteri "Ragnar"ın adını veren Güven Arslan (34), ilk zamanlarda çevresinden tepki alsa da kısa zamanda bu isme alıştıklarını söyledi. İki kız babası olan ve doğan oğluna Travis Fimmel'in canlandırdığı dizi film karakteri Ragnar Lodbrok'un ismini koyan Arslan, SABAH'a konuştu. Küçük yaştan beri "Vikingler" çizgi filmini izlediğini anımsatan Arslan, bilge ve savaşçı özellikleri nedeniyle Vikingler'in hayranı olduğunu söyledi. Vikingler'in hayatını, kişiliklerini çok iyi bildiğini belirten Arslan, son olarak tüm dünyada "Vikingler" dizisinin izlendiğini ve Ragnar karakterinden çok etkilendiğini vurguladı.


'RÜZGÂR, RAGNAR OLDU...'
Arslan, söz konusu isim nedeniyle gittiği nüfus müdürlüğünde herhangi bir sıkıntı yaşamadığını ifade ederek, başta tepki gösteren ailesinin de zamanla alıştığını söyledi. Bebeğin erkek olduğunu öğrenince "Rüzgâr" ismini vermeyi düşündüklerini, ancak doğuma 3 ay kala çok etkilendiği "Bilge Savaşçı" anlamına gelen Ragnar Lodbrok'un ismini verdiğini belirten Arslan, "Eşimin bilgisi olmadan oğluma 'Ragnar' ismini koydum. Eve geldiğimde bunu eşime söyleyince önce kızdı ancak daha sonra alışmaya başladı. Bu ismi oğluma verdiğimi duyan tüm tanıdığımız kişiler hayretle karşılıyor" dedi. Oğlunun ismine pek alışamadığını ve söylemekte zorlandığını belirten anne Sibel Arslan da, "Hamileyken onu hep Rüzgâr diye çağırıyordum. Bu isme pek alışamadım, bu nedenle Rüzgâr diyorum" ifadelerini kullandı.
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Diyarbakırlı Ragnar!
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