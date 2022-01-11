Diyarbakırlı Ragnar!

Arslan, söz konusu isim nedeniyle gittiği nüfus müdürlüğünde herhangi bir sıkıntı yaşamadığını ifade ederek, başta tepki gösteren ailesinin de zamanla alıştığını söyledi. Bebeğin erkek olduğunu öğrenince "Rüzgâr" ismini vermeyi düşündüklerini, ancak doğuma 3 ay kala çok etkilendiği "Bilge Savaşçı" anlamına gelen Ragnar Lodbrok'un ismini verdiğini belirten Arslan, "Eşimin bilgisi olmadan oğluma 'Ragnar' ismini koydum. Eve geldiğimde bunu eşime söyleyince önce kızdı ancak daha sonra alışmaya başladı. Bu ismi oğluma verdiğimi duyan tüm tanıdığımız kişiler hayretle karşılıyor" dedi. Oğlunun ismine pek alışamadığını ve söylemekte zorlandığını belirten anne Sibel Arslan da, "Hamileyken onu hep Rüzgâr diye çağırıyordum. Bu isme pek alışamadım, bu nedenle Rüzgâr diyorum" ifadelerini kullandı.