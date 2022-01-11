Diyarbakırlı Ragnar!

Diyarbakır
'da, 6 gün önce eşi Sibel Arslan'ın dünyaya getirdiği 3'üncü çocuğuna "Vikingler
" dizisi karakteri "Ragnar
"ın adını veren Güven Arslan (34), ilk zamanlarda çevresinden tepki alsa da kısa zamanda bu isme alıştıklarını söyledi. İki kız babası olan ve doğan oğluna Travis Fimmel'in canlandırdığı dizi film karakteri Ragnar Lodbrok
'un ismini koyan Arslan, SABAH'a konuştu. Küçük yaştan beri "Vikingler" çizgi filmini izlediğini anımsatan Arslan, bilge ve savaşçı özellikleri nedeniyle Vikingler'in hayranı olduğunu söyledi. Vikingler'in hayatını, kişiliklerini çok iyi bildiğini belirten Arslan, son olarak tüm dünyada "Vikingler" dizisinin izlendiğini ve Ragnar karakterinden çok etkilendiğini vurguladı.