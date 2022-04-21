Dize Film Festivali’nden HKÜ’ye ödül

HKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, fakülte olarak sanatın bir çok alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, HKÜ olarak Türkiye'nin en prestijli film festivalleri arasında yer alan Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Öğrenci Film Festivalinin bu yıl yedincisini gerçekleştireceklerini söyledi.

"Altın Baklava Film Festivalinin 98 ülkeden 1368 filmin katılacağı büyük bir organizasyon ile gerçekleşeceğini kaydeden Küçükerdoğan, "Her alanda kendisine yüksek hedefler belirleyen üniversitemiz, sinema alanında da aynı tavrı korumakta ve çıtasını her yıl daha da yükseltmektedir. Sadece sinema ile değil bu yıl sinemanın bir parçası olan film müziğinde önemli bir ödül aldık. Fakültemizden Dr. Deniz Telek, dize film festivalinde en iyi film müziği ödülüne layık görülmesi bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Bu özel ödüle layık görülen Telek'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

HKÜ İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Deniz Telek ise, "İletişim Fakültesi olarak yıl boyu bir çok sanat sergileri, afiş tasarım yarışmaları, radyo tiyatrosu gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Kariyerim boyunca çeşitli ödüllere layık görüldüm. Bu yıl ilki düzenlenen dize film festivalinde ödül almak beni ziyadesiyle onurlandırdı. Ödülü Türkiye'de İlk Sinematek'in Kurucusu Onat Kutlar'ın Ruhunu Adıyorum. Umarım Bu Ödül Vesilesiyle Türkiye'de İlk Sinematek'in Kurulduğu Gaziantep'te Sinematek Ruhu Yeniden Canlanır. Ödülümü ayrıca bu haber dolayısıyla; üniversitem, fakültem ve öğrencilerime armağan ediyorum" diye konuştu.