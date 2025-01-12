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Giriş Tarihi: 12.1.2025 11:19 Son Güncelleme: 12.1.2025 11:24

Dizi çekilen kahvehanede korkunç cinayet! Seyyar satıcı cinayetinde sorgu sürüyor

İstanbul’un tarihi semtlerinden Balat’ta ünlü bir dizinin çekildiği kahvehane önünde meydana gelen seyyar satıcı cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor. 34 yaşındaki Ercan Çali’nin öldürülmesiyle ilgili işyeri sahibi Gökçe Ş. ve ortağı Tülay Serap K. ile olayda kullanılan silahı sakladığı öne sürülen B.U.’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis Gökçe Ş.’nin evinde yaptığı aramada 2 silah ele geçirdi. Şüphelilerin emniyette verdiği ifadede; “Kendisini tespih sattığı için uzun süredir tanıyoruz. Kahveye gelen müşterileri rahatsız ettiği için aramızda husumet vardı. Olay günü de aynı konudan tartışma çıktı. Üzerime doğru yürüdü. Bende doldur boşalt yaptım” dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Dizi çekilen kahvehanede korkunç cinayet! Seyyar satıcı cinayetinde sorgu sürüyor

Dehşete düşüren olay Fatih ilçesinin meşhur semti Balat'ta meydana geldi. Bir dönem popüler bir dizinin çekildiği kahvehaneyi işleten kadın inanılmaz bir cinayete karıştı. Bir yıl önce kahvehanenin işletmesini alan iki ortak Gökçe Ş. ve Tülay Serap K. ile kahvehanenin karşısına tezgah açan 34 yaşındaki Ercan Çali isimli seyyar satıcı ile iddialara göre aralarında tartışma yaşanıyordu. Yine iddiaya göre olay günü Ercan Çali, kahvehanenin karşısında tezgah kurdu. Bu tezgahın kurulması üzerine, işletme sahibi Gökçe Ş ile Çali arasında tartışma yaşandı.

TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Bu tartışmanın ardından ikili arasında kavga yaşandı. İşletme sahibi Gökçe Ş. belinde çektiği silahla Çali'ye ateş etmek istedi. Çali, silahın ateş edilmesini engellemeye çalıştı. Bu arada işletmeni diğer ortağı olan Tülay Serap K. silahına davrandı. Yaşanan kargaşada Çali ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamı hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri iki kadın Gökçe Ş. ve Tülay Serap K.'yı gözaltına aldı. Polis ekipleri Gökçe Ş.'nin evinde yaptığı aramada 2 adet silah buldu. Şüphelinin silahı saklaması için B.U.'ya verdiği öğrenilince B.U.'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin işlemleri sürüyor.

"MÜŞTERİLERİ RAHATSIZ EDİYORDU"

Şüphelilerin emniyette verdiği ifadede; "Kendisini tespih sattığı için uzun süredir tanıyoruz. Kahveye gelen müşterileri rahatsız ettiği için aramızda husumet vardı. Olay günü de aynı konudan tartışma çıktı. Üzerime doğru yürüdü. Bende doldur boşalt yaptım" dediği öne sürüldü.

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Dizi çekilen kahvehanede korkunç cinayet! Seyyar satıcı cinayetinde sorgu sürüyor
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