Dizideki senaryo gerçek oldu

İlaçla uyutulup cinsel saldırıya uğrayan bir kadının hukuk mücadelesini anlatan İngiliz yapımı Liar/ Yalancı dizisinde yaşananlar adeta gerçek oldu. İstanbul Maltepe'de Eylül 2021'de erkek arkadaşı Baha S.'nin yönlendirmesiyle 3 erkeğin cinsel saldırısına uğradığını belirten ve "Bir şey içirdiklerinden eminim, felçli gibi kaldım" diyerek adalet isteyen B.A.'nın şikâyeti üzerine 3 yıl sonra dava açıldı. SABAH'ın gündeme getirdiği korkunç olayda soruşturma tamamlandı ve savcılık, şüphelilerin uyuma ile bayılma arasında gidip gelen mağdurlara karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediklerinin anlaşıldığını kaydetti. Şüphelilerin, 24'er yıldan az olmamak üzere hapisleri talep edildi. Şüphelilerin müşteki kadınlara karşı cinsel saldırı suçunu işlediklerinin anlaşıldığını kaydeden savcılık, müştekilerin Adli Tıp Kurumu raporuna göre darp edildiğini de vurguladı. 3 şüphelinin de 2 kadına ayrı ayrı olmak üzere "nitelikli cinsel saldırı" suçundan toplamda 24'er yıldan az olmamak üzere hapsi istendi.