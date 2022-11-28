DJ Fatih Bademci: Günde 100’ü aşkın şarkı dinliyorum

Küçük yaşlarda başlayan müzik tutkusunu aldığı eğitimler ve yaptığı özel çalışmalarla başarılı bir kariyere dönüştüren DJ Fatih Bademci, sahne performanslarını aralıksız sürdürüyor. Doğum yeri Almanya ve yüksek öğrenim için gittiği ABD'de de müzisyen kimliği ile önemli başarılara imza atan DJ, müzik listelerindeki yükselişi sonrası gelen tekliflerin artmasının mutluluğunu yaşıyor: "Kariyerimin en yoğun ve en keyifli dönemini yaşıyorum. Bir yıl içerisinde Türkiye'nin dört bir yanında müzikseverlerle buluşmayı planlıyorum."Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekânda müzikseverlere keyifli dakikalar yaşatan DJ Fatih Bademci, gece hayatının aranılan isimlerinden biri haline gelmesini çok çalışmaya ve özgün olmaya bağlıyor: "Ben Almanya'nın Hamburg kentinde doğdum. 8 yaşında Türkiye'ye döndüm. Lisans eğitimimi ise ABD'de tamamladım. Farklı farklı kültürlerden beslendim ve bunu müziğime de yansıtarak özgün bir tarz oluşturdum. Bunu başarmak için de çok çalıştım. Hâlâ da daha iyisini yapmak için büyük bir motivasyonla çalışıyorum. Başarının tesadüf olmadığına, çalışarak geldiğine inanıyorum."Kendini ve müziğini geliştirmek müzikle iç içe yaşadığını belirten Bademci, "Müzik benim hayatım. Günümün büyük çoğunluğu yeni şarkılar ve sanatçıları dinleyerek geçiyor. Kimi zaman günde 100'ü aşkın şarkı dinlediğim oluyor. Tür olarak da kendimi asla kısıtlamıyorum. Farklı tınılar keşfetmeyi önemsiyorum. Müzisyenlerin en büyük gıdası müzik. Nasıl ki beslenmede tüm gıdalardan yeteri kadar aldığınızda daha sağlıklı oluyorsunuz, müzikte de kendinizi beslemeniz gerektiğini düşünüyorum" diyor.