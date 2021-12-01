DJ Seyit Subutullah Baltacı’dan yeni yıla yeni şarkı

Asıl mesleği yazılım uzmanlığı olan Seyit Subutullah Baltacı, çocukluk yıllarında başlayan müzik tutkusundan da hiç vazgeçmedi ve ilgi çekici performanslarıyla son dönemin en çok konuşulan DJ'leri arasına girmeyi başardı. Çalışmalarını dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunan Seyit Subutullah Baltacı, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sosyal medyada da 1.4 milyon takipçisi bulunan genç yetenek, sevenlerinin isteği üzerine yeni bir single hazırlamak üzere kolları sıvadı.

USTALARIM GURUR DUYACAK

DJ Seyit Subutullah Baltacı'nın hazırlıklarını titizlikle sürdürdüğü yeni şarkısı, aralık ayının son günlerinde müzik platformlarındaki yerini alacak. Türkiye'nin en önemli isimlerinden DJ'lik dersleri alan Seyit Subutullah Baltacı, ustalarını gururlandıracağından emin: "Müziğe gönül verdiğim ilk zamanlardan bu yana en büyük hayalim iyi bir DJ olabilmekti. Bana göre her alanda başarıya 'çok çalışma, gayret ve azim'le ulaşılır. Ben de çok çalışıyor, gayret gösteriyorum ve yoluma azimle devam ediyorum. Yeni şarkımla ustalarımın yüzünü kara çıkarmayacağımdan, benimle gurur duyacaklarından eminim. İddia ediyorum; bu şarkı yeni yılda pek çok kişinin favori parçası olacak."



Bu bir ilandır.