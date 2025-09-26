DMD hastası 4 yaşındaki Göktuğ’un polis olma hayali gerçek oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 4 yaşındaki Göktuğ Karakaya'nın en büyük hayali polis olmak idi. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü, küçük Göktuğ'un bu hayalini gerçeğe dönüştürdü. Küçük yaştan itibaren polis olmayı isteyen Göktuğ için özel bir etkinlik düzenleyen emniyet birimleri, minik kahramanı temsili olarak polis yaptı. Göktuğ, polis üniformasını giydi ve gün boyunca görev başında gibi hissetti.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Göktuğ kardeşimize sağlıklı ve huzur dolu bir ömür temenni ediyoruz" denildi. Etkinlik, hem Göktuğ'a hem de ailesine moral kaynağı olurken, duygu dolu anlar yaşandı.