DMD hastası Kerem Yusuf zamanla yarışıyor

Adana'da, DMD (Dushennemusküler Distrofi) kas hastalığına yakalanan 5 yaşındaki Kerem Yusuf Tepe'nin hayata tutunabilmesi için zaman daralıyor. Yusuf'un tedavi masrafını karşılamak için valilik izniyle başlatılan kampanya sürerken aile, yavruların gözlerinin önünde erimesinin verdiği ıstırapla yaşıyor. Aydan-Serdar Tepe çiftinin 2'nci çocukları olan Kerem Yusuf'un yürürken sürekli düşmesi, konuşmakta zorluk çekmesi üzerine aile çocuklarını hastaneye götürdü. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde yaklaşık 1 ay süren genetik testler sonucunda Kerem Yusuf'a DMD teşhisi konuldu.





'10 YAŞINDAN SONRA YATAĞA BAĞIMLI HALE GELİYOR'

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde Temizlik İşleri Birim Sorumlusu olarak görev yapan Serdal Tepe, oğlunun hastalığının ortaya çıkmasından sonra fizik tedaviye başladıklarını belirterek, "Oğlumun şu an konuşmasında gerileme var. Valilik onayıyla kampanya başlattık ama çok az ilerliyor. Tedavisi için yaklaşık 3 milyon dolar gerekiyor. Tüm Türkiye'nin desteğine ihtiyacımız var. Şu an zamanla yarışıyoruz" dedi. Yaş ilerledikçe hastalığın hızlandığını ifade eden baba Tepe, "Tedavi yaptıramazsak bu tür hastalar 10 yaşından sonra yürümekte zorlanıyor ve yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalıyor. Eğer bu tedaviyi yaptıramazsak çocuğumun gözlerimin önünde eriyecek. Çünkü bu hastalığa yakalananlar 18 yaşına gelmeden hayatını kaybediyor. Oğlumu kaybetmek istemiyorum" dedi.