DMD hastası Mert için zaman daralıyor

Aydın'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 11 yaşındaki Mert Özkaya'nın tedavi olabilmesi için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. İki yıl önce ABD'de DMD hastaları için onay alan tek dozluk gen tedavisi, aile için umut oldu. Dubai'deki testlerde Mert'in tedaviye uygun olduğu belirlendi. Özkaya ailesi, Mert'i bir an önce gen tedavisine kavuşturabilmek için destek bekliyor. "Tek talebimiz oğlumuzu ilacına ulaştırmak" diyen Hasan Özkaya, destek olmak isteyenlerin 'Mert'in Adımları' adlı hesabı üzerinden kampanya bilgilerine ulaşabileceğini belirtti. Özkaya, "Herkesin çok ama çok desteğine ihtiyacımız var" diyerek çağrısını yineledi. Uzmanlar, DMD'nin özellikle 7–12 yaş aralığında hızlı ilerlediğine dikkat çekerken erken dönemde uygulanacak tedavinin önem taşıdığını vurguluyor.