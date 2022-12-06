Haberler Yaşam Haberleri Doberman Özellikleri ve Bakımı - Doberman Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?
Giriş Tarihi: 6.12.2022 10:40 Son Güncelleme: 6.12.2022 10:40

Doberman Özellikleri ve Bakımı - Doberman Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?

Köpek türlerine ilgi duyanların yaptığı araştırmalardan biri de Doberman özellikleri konusudur. Doberman kaç yıl yaşar gibi soruların cevapları da araştırılanlar arasındadır. Bu köpeğe evde bakmak isteyenler ise Doberman bakımı zor mu ya da Doberman evde bakılır mı sorularını araştırırlar. Doberman nasıl eğitilir konusu ise üzerinde ayrıca durulması gereken bir husustur. Doberman sahibine sadık mı gibi soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik.

Doberman Özellikleri ve Bakımı - Doberman Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?

Doberman özellikleri denildiğinde akla gelenlerin başında köpeğin cana yakın karakteri gelir. Bu köpeği sahiplenmek isteyenler Doberman kaç yıl yaşar ya da Doberman bakımı zor mu sorularına da cevap bulmak isterler. Doberman evde bakılır mı sorusu ise ayrıca merak edilenler arasındadır. Doberman nasıl eğitilir diye merak ediyorsanız da konunun tamamen sizin gayretinizle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Doberman sahibine sadık mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Doberman Özellikleri

Doberman, ilk olarak 19. YY'da Almanya'da ortaya çıkmış bir köpek türüdür. Bekçi köpeği olarak da anılan bu köpek türünün Black and Tan Terrier, Rottweiler ve Alman Pinscher cinsi birçok köpek ırkının bir karışımı olduğuna inanılır.

Muhteşem bir görünüme sahip olan bu köpekler, şık bir kürke sahip olmakla birlikte atletik yapıdadırlar. Polis ve askeri birliklerde, aile korumalarında ve köpek sporlarında bu köpeğin rehber olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Sevgi dolu bir köpek olan Dobermanlar son derece nazik ve akıllıdırlar. Korkusuz olan bu köpekler, tehlikeyi sezdikleri anda sahibini savunmakta bir an tereddüt etmezler.

Dobermanlar, ailenin bir parçası olarak görülmekten hoşlanırlar. Sevdiklerine yakın olmak isteyen bu köpeklerin sıkı dostluk kurdukları da bilinen özellikleri arasındadır. 60 ila 80 kg ağırlığa kadar ulaşan bu köpekler herkes için doğru bir ırk değildir. Fiziksel ve zihinsel olarak son derece aktif olan bu köpekler sık sık egzersize ihtiyaç duyarlar.

Doberman sahibi olmak istiyorsanız, günün önemli bir bölümünü onunla ilgilenmekle geçirmeniz gerektiğini de bilmelisiniz. Rahat bir yaşam tarzına alışmış olan insanlar için Doberman beslemek uygun olmayabilir.

Doberman Bakımı Zor Mu?

Doberman köpeklerin bakımının zor olup olmadığı ile ilgili karar vermek için öncelikle köpeğin özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Bu kapsamda aşağıdaki özellikleri dikkate alarak köpeğin bakımı konusunda kendi kararınızı verebilirsiniz.

  • Yoğun egzersiz ihtiyacı olan bir köpek türüdür.
  • Koruyucu bir köpektir, bu nedenle bekçi köpeği olarak da adlandırılır.
  • Erken ve tutarlı şekilde köpek eğitimi çok önemlidir.
  • Soğuk havaya duyarlı bir köpektir.
  • Yalnız kalmaktan hoşlanmazlar. Daha çok ailenin bir üyesi gibi muamele görmek isterler.
  • Her ne kadar sevimli bir köpek türü olsa da çevredekiler bu köpekten korkabilir. Bu nedenle köpeği tasmalı şekilde dışarı çıkarmalısınız.
  • Fiziksel ve zihinsel zekâları üst seviyededir.
  • Sahibine sadık, güvenilir bir köpek türüdür.
  • Hareketli olmasının yanı sıra agresif bir köpek değildir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
CHP'den TBMM'de provokasyon! Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına peş peşe tepkiler: İspat etmezse şerefsizdir
SON DAKİKA: Suç örgütlerine 'Silindir' Operasyonu! Bakan Soylu: Bedeli ne olursa olsun suç örgütlerine acımasız olacağız
Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Milyonların gözü kulağı bu rakama döndü
CHP'nin yeni danışmanı Hacer Foggo'dan Mehmetçik'e alçak iftira!
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: İzleyenler büyük tepki gösterdi
Alman Bild Gazetesi: Erdoğan dünyayı açlıktan kurtardı
Karadeniz gazında kritik gelişme! TPAO duyurdu: Denizin derinliklerine yerleştirildi
İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç bir terör üssü haline gelmemeli
Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir için acı bir kayıp!
ARKADAŞINA GÖNDER
Doberman Özellikleri ve Bakımı - Doberman Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA