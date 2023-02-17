Doç. Dr. Irmak: Tek bir deprem içinde farklı enerji boşalımları oldu

Birçok araştırmacı tarafından aynı anda farklı depremlerin yaşanmış olabileceği ihtimalini de değerlendiren Doç. Dr. Serkan Irmak, "Çalıştığımız ekiple birlikte meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin kırılma mekanizmasını çalıştık. İlksel sonuçlarımız çok önemli. Bu depremin yaklaşık 90 saniyelik bir kırılma süresi var. Tek bir deprem içinde fay düzlemi heterojen yapıya sahip olduğu için farklı büyüklükte enerji boşalımları görmekteyiz. Zaman içinde farklı enerji boşalımları var. Dolayısıyla birçok araştırmacı bunu farklı depremlermiş gibi açıklayabilir ama bu tek bir deprem içinde farklı enerji boşalımları olarak açıklamak daha doğru olacaktır" dedi.