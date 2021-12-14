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Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:34 Son Güncelleme: 14.12.2021 11:38

Doçentin öldüğü kazadan bir acı haber daha geldi

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Doçentin öldüğü kazadan bir acı haber daha geldi

Bursa’da 5 Aralık günü 41 yaşındaki Muhammed Hıdır Dokumacı’nın kullandığı otomobil mandalina yüklü kamyona çarpmış kazada, Şehir Hastanesinde görevli 38 yaşındaki Doç Dr. Dilek Şen Dokumacı hayatın kaybederken 6 kişi de yaralanmıştı. Kazadan 8 gün sonra doçent doktorun eşi de yaşamını yitrdi.

Bursa'nın Kestel ilçesi Bursa, Ankara karayolu üzeri Ümitalan Mahallesi Kavşağı'nda otomobil ile seyir halinde olan Muhammed Hıdır Dokumacı, mandalina yüklü kamyona yandan çarptı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada sürücü Muhammed Hıdır Dokumacı ile birlikte otomobilde bulunan Emine Gaye Doğan (16), Elif Doğan (60), Muhammed Samet Doğan (17), Taha Dokumacı (14), Dilek Şen Dokumacı (38) ve Nesrin Ceylan (30) araç içinde sıkıştı. Kazaya tanık olan diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye kurtarma ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, Bursa Şehir Hastanesi'nde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı yaşamını yitirdi. Doç. Dr. Dokumacı, 6 Aralık'ta memleketi Balıkesir'de toprağa verildi.

8 GÜN SONRA EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı'nın kazada ağır yaralanan eşi sürücü Muhammed Hıdır Dokumacı da doktorların tüm çabasına rağmen, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hıdır Dokumacı'nın cenazesi memleketi İzmir'in Aliağa ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Dokumacı ailesinden geriye, kazadan yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki oğulları Taha Dokumacı kaldı.

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Doçentin öldüğü kazadan bir acı haber daha geldi
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