Haberler Yaşam Haberleri DOF Robotik halka arz oluyor! 2025 Dof Robotik kaç lot verir, DOFRB hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 4.9.2025 15:21

DOF Robotik halka arz oluyor! 2025 Dof Robotik kaç lot verir, DOFRB hisse fiyatı ne kadar?

DOF Robotik Sanayi A.Ş., 3–4–5 Eylül 2025 tarihlerinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da “DOFRB” koduyla halka arz ediliyor. Pay başına fiyat ve toplam satışa sunulan lot sayısı gibi detaylar üzerinden Dof Robotik kaç lot verir sorusu yanıt arıyor. Yatırımcılar için borsa işlem tarihinde de geri sayım başladı. Peki; Dof Robotik halka arz ne kadar, borsada ne zaman işlem görecek?

DOF Robotik halka arz oluyor! 2025 Dof Robotik kaç lot verir, DOFRB hisse fiyatı ne kadar?

DOF Robotik, SPK onayını alarak 2025'in halka arzlarından birine imza atıyor. Talep toplama süreci 3–4–5 Eylül tarihlerinde olacak. Halka arzda 45 milyon lot satışa sunulacak. Peki; 2025 Dof Robotik halka arz kaç lot verir, ne kadar, ne zaman işlem görecek?

DOF ROBOTİK HALKA ARZ OLUYOR!

DOF Robotik'in halka arz takvimi resmiyet kazandı. Talep toplama 3, 4 ve 5 Eylül 2025 tarihlerinde, her gün 09:00–17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Şirketin borsa kodu DOFRB, işlem göreceği pazar ise Yıldız Pazar olarak açıklandı.

DOF ROBOTİK HALKA ARZ NE KADAR?

Halka Arz Tarihi: 3-4-5 Eylül 2025

Halka Arz Fiyatı: 45 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 45.000.000 Lot

Bist Kodu: DOFRB

Pazar: Yıldız Pazar

Halka Arz Büyüklüğü: 2 Milyar TL

Halka Açıklık: %29.03

DOF ROBOTİK KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)*

-150 Bin katılım~ 120 Lot (5400 TL).

- 250 Bin katılım ~72 Lot (3240 TL).

- 350 Bin katılım 52 Lot (2340 TL).

- 500 Bin katılım ~ 36 Lot (1620 TL).

- 700 Bin katılım~ 26 Lot (1170 TL).

-1.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (765 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 12 Lot (540 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 9 Lot (405 TL).

ARKADAŞINA GÖNDER
DOF Robotik halka arz oluyor! 2025 Dof Robotik kaç lot verir, DOFRB hisse fiyatı ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz