DOF Robotik halka arz oluyor! 2025 Dof Robotik kaç lot verir, DOFRB hisse fiyatı ne kadar?

DOF Robotik, SPK onayını alarak 2025'in halka arzlarından birine imza atıyor. Talep toplama süreci 3–4–5 Eylül tarihlerinde olacak. Halka arzda 45 milyon lot satışa sunulacak. Peki; 2025 Dof Robotik halka arz kaç lot verir, ne kadar, ne zaman işlem görecek?