DOF Robotik halka arz oluyor! 2025 Dof Robotik kaç lot verir, DOFRB hisse fiyatı ne kadar?

DOF Robotik, SPK onayını alarak 2025'in halka arzlarından birine imza atıyor. Talep toplama süreci 3–4–5 Eylül tarihlerinde olacak. Halka arzda 45 milyon lot satışa sunulacak. Peki; 2025 Dof Robotik halka arz kaç lot verir, ne kadar, ne zaman işlem görecek?
DOF Robotik'in halka arz takvimi resmiyet kazandı. Talep toplama 3, 4 ve 5 Eylül 2025 tarihlerinde, her gün 09:00–17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Şirketin borsa kodu DOFRB, işlem göreceği pazar ise Yıldız Pazar olarak açıklandı.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)*
-150 Bin katılım~ 120 Lot (5400 TL).
- 250 Bin katılım ~72 Lot (3240 TL).
- 350 Bin katılım 52 Lot (2340 TL).
- 500 Bin katılım ~ 36 Lot (1620 TL).
- 700 Bin katılım~ 26 Lot (1170 TL).
-1.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (765 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 12 Lot (540 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 9 Lot (405 TL).