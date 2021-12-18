Doğa aşkıyla tohum seferberliği başlattı

Geçenyaz meydana gelen orman yangını felaketinde binlerce hektar ormanlık alanın küle döndüğü gözde turizm merkezi Marmaris'te yaşayan turizmci Ali Demirtaş (42), doğa harikası ormanların küle döndüğünü görünce dayanamadı. Yeniden yeşile boyamak için harekete geçti. Gönüllü olarak yöreye özgü tohumlar toplamaya başladı. Keçiboynuzu, çitlembik, kızılçam, defne, akasya, erguvan, güveyfeneri, meşe ve atkestanesi gibi binlerce tohum tedarik etti. Demirtaş, girişimleri sayesinde adeta seferberlik başlattı. Türkiye'nin her yerinden tohum ve fidan gönderenler oldu. Toplanan fidan ve tohumların bir kısmını Orman İşletme Müdürlüğü'ne verdi. Aralarında yabancıların da olduğu gönüllü arkadaşlarıyla, cennet Marmaris'in küle dönen ormanlarını fidanlarla donattı.
Demirtaş, "Marmaris yangınında günlerce uyumadım ve sonrasında kapkara dağları gördükçe, psikolojik olarak iyice dibe vurdum. Bir şey yapmalıydı; dağları yeniden yeşile boyamalı. Bölgeye özgü tohumlar toplamaya başladım. Sağ olsun Türkiye'nin birçok yerinden tohumlar gönderenler oldu. Sosyal medya paylaşımlarımı gören birçok kişi 'Biz de fidan alalım' dediler ve şu ana kadar birçok kızılçam fidanı alıp diktik. Amacım bir an önce, yeniden yeşil bir Marmaris" dedi.