Doğa harikası Sarıgöl kuraklık kurbanı oldu

Türkiye'nin doğal gölleri arasında yer alan Kayseri'deki Sarıgöl, kuraklığa yenik düştü. Onlarca farklı türden kabuklu ve eklem bacaklı tatlı su canlısına ev sahipliği yapan Sarıgöl, aynı zamanda yılkı atları, göçmen kuşlar ve Yörük göçerlerine ev sahipliği yapıyordu. Turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Sarıgöl'ün kuruması herkesi üzdü.

İLK KEZ TAMAMEN KURUDU

Sarıgöl'ün tarihinde ilk kez tamamen kuruduğunu belirten Eğitimci Yazar Ahmet Baktır; "Hacılar bölgesinde Erciyes ve etrafındaki bütün gölleri yıllardır geziyoruz. Bugün Sarıgöl'de büyük bir sürprizle karşılaştık. Çünkü Sarıgöl tamamen kurumuş. Adeta bir bardak içecek su dahi yok. Buna bu yılın çok kurak geçmesi sebebi olabilir. Bu göl 120 bin metrekare alanı olan bir göl. İçerisinde birçok hayvanları barındırıyordu ama bunların hepsi yok olmuş. Ben hayatım boyunca iki defa Sarıgöl'ün kurduğuna şahit oldum. Daha önceki kuruduğunda yine azda olsa su vardı. Ancak bu kez göl tamamen kurumuş ve adeta bir bardak su dahi kalmamış" diye konuştu.



Sarıgöl'ün kurumadan önceki hali

"YILKI ATLARI VE GÖÇERLER SARIGÖL'Ü TERK ETMİŞ"

Doğal krater gölü olan Sarıgöl'ün birçok tatlı su canlısına ev sahipliği yaptığı gibi yaban hayatı ve göçerlerin de vazgeçilmezi olduğu belirten Eğitimci Yazar Ahmet Baktır; "Sarıgöl'de yılkı atları vardı ve buradan su içerlerdi. Yaz dönemi Türkmenler gelip 3-4 ay burada kalırlardı ve hayvanlarını Sarıgöl'den sularlardı. Göçmen kuşlarında geçiş güzergahında olan bir yerdi. Ancak Sarıgöl kuruyunca Hem Türkmenler hem de yılkı atları burayı terk etmişler. Maalesef dünyanın yaşadığı tabi olaylardan birini bizde Kayseri'de yaşıyoruz. Sarıgöl krater bir göl. Burası yağmur ve kar sularıyla oluşan bir göl. Bu göl ilk kez bu kadar kurudu. İnşallah kar kış bol olur, rahmetimiz bol olur ve bir daha böyle bir şey yaşamayız." diye konuştu.