Doğa harikası Sarıgöl kuraklık kurbanı oldu

Türkiye'nin doğal gölleri arasında yer alan Kayseri
'deki Sarıgöl
, kuraklığa yenik düştü. Onlarca farklı türden kabuklu ve eklem bacaklı tatlı su canlısını barındıran Sarıgöl, aynı zamanda yılkı atları, göçmen kuşlar ve Yörük göçerlerine ev sahipliği yapıyordu. Turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden olan Sarıgöl'ün kuruması herkesi üzdü. 2 bin 325 rakımlı bölgede bulunan ve tarihinde ilk kez tamamen kuruyan Sarıgöl, şimdilerde yerini çatlamış toprağa ve kurumuş göl yatağına bırakmış durumda.