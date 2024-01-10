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Giriş Tarihi: 10.1.2024 15:13 Son Güncelleme: 10.1.2024 15:36

Doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist için arama çalışması başlatıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 7 gün önce tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Rus turist Nadezheda Yarygina (40) için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist için arama çalışması başlatıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 7 gün önce tek başına doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Rus turist Nadezheda Yarygina (40) için bölgede arama çalışması başlatıldı. Kemer'e bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Yarygina, 4 Ocak günü tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi.

DAĞLIK ALANDA ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Görevliler Nadezheda Yarygina 8 Ocak'ta dönüş bileti bulunan ve otele geri dönüş yapmadığı tespit edilen Nadezheda Yarygina'nın havalimanından da çıkış yapmadığı tespit edildi. Nadezhda Yarygina'nın otel odasında eşyaları ve belgeleri bulunurken, cep telefonunun olmadığı tespit edildi. Yarygina'nın bulunması için Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Kemer Arama Kurtarma (KEMKUT) ve Arama Kurtarma Derneği (MAKSAT) ekipleri arama çalışması başlattı. Nadezheda Yarygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepe mevkiinde arama çalışmaları sürüyor. Yetkiler bölgenin denize yakın yerlerinde aramaların yoğunlaştığını kaydetti.

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Doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist için arama çalışması başlatıldı
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