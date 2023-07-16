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Giriş Tarihi: 16.7.2023 15:04 Son Güncelleme: 16.7.2023 15:40

Doğa yürüyüşüne çıkan 4 kişi buzullarda mahsur kaldı

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yer alan 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları’nda yer alan buzulların üzerinde yürüyen 4 kişilik bir grup, buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düştü.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Doğa yürüyüşüne çıkan 4 kişi buzullarda mahsur kaldı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla milli park ilan edilen Cilo-Sat Dağları'nda rehber eşliğinde buzulların üzerinde yürümeye başlayan doğa Gülay Avcu, Mehmet Aydın, Hâkime Koç ve Kemal Avcu, buzulun kırılmasıyla oluşan çukura düştüler. 112 Acil Servis'e gelen ihbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ile UMKE ekipleri sevk edildi.

Bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı. Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, ihbarın kendilerine ulaştığını ve helikopterle buzul bölgesinde olduklarını belirterek, "Olayın yaşandığı bölgeyi havadan inceliyoruz. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekiplerimiz bölgede" dedi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yapılan çalışmalar sonucu kurtarılan yaralı 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İki kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

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Doğa yürüyüşüne çıkan 4 kişi buzullarda mahsur kaldı
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