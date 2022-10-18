Doğacak çocuğun adını Başkan Erdoğan verdi

Madenfaciasında yaşamını yitiren işçilerden Selçuk Ayvaz'ın kısa süre sonra doğacak üçüncü çocuğuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine babasının isminin verileceği öğrenildi. Maden işçisinin babası Recep Ayvaz, "Ben madene girmesini istemiyordum ama ekmek davası. Madene giren de ölüyor, dışarıda duran da ölüyor. Bizi ziyaret eden Sayın Cumhurbaşkanımız doğacak çocuğun ismini sordu. Cumhurbaşkanımız, 'Çocuğun ismini Selçuk koyacaksınız' dedi. Şimdi de nasip olursa çocuğa babasının ismini koyacağız" dedi.